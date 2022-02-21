Yunanistan, sporda şiddetle mücadele için yeni yasal düzenleme hazırlıyor - Haberler

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Yunanistan, sporda şiddetle mücadele için yeni yasal düzenleme hazırlıyor

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan, sporda şiddetle mücadele için yeni yasal düzenleme hazırlıyor

Yunanistan'da, sporda şiddetle mücadele kapsamında yeni yasal düzenlemelerin yapılacağı bildirildi.

Yunanistan'da, sporda şiddetle mücadele kapsamında yeni yasal düzenlemelerin yapılacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Kostas Çiaras, Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Spor Bakan Yardımcısı Leftheris Avgenakis, Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu'nun ayrıntılarını açıkladığı yasal düzenlemeler, sporda şiddetle mücadele kapsamında yasalarda yer alan boşlukları kapatmayı hedefliyor.

Düzenlemeyle, sporda şiddet suçu için öngörülen hapis cezaları artırıldı.

Tüm taraftar derneklerinin faaliyetlerine 31 Temmuz'a kadar ara verilmesi, bu tarihten sonra ise daha sıkı denetim ve şartlar altında devam etmesi öngörülüyor.

Theodorikakos, konuyla ilgisi olan tüm kurumların sporda şiddete karşı güçlerini birleştirmeleri için çağrıda bulunurken, İkonomu sporda şiddete tolerans gösterilmeyeceğini kaydetti.

Selanik'te 19 yaşındaki bir genç, 1 Şubat'ta, kendisine hangi takımı tuttuğunun sorulmasının ardından, holiganlarca öldürülmüştü. Gencin ölümü, sporda şiddet ve holiganizme ilişkin tartışmaları ülke gündemine getirmişti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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