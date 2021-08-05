Yunanistan, sınırlarını Türkiye'ye açtı

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (YPA), Yunanistan'ın sınırlarını Türkiye'de daimi oturma izni olan yolculara bugünden itibaren açıldığını ve ülkeye girmek isteyen Türk yolculardan korona virüs (Covid-19) aşı sertifikası veya negatif test sonucu talep edileceğini duyurdu.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (YPA), Yunanistan'ın sınırlarını Türkiye'de daimi oturma izni olan yolculara bugünden itibaren açıldığını ve ülkeye girmek isteyen Türk yolculardan korona virüs (Covid-19) aşı sertifikası veya negatif test sonucu talep edileceğini duyurdu.

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (YPA) tarafından yayınlanan 5 Ağustos tarihli seyahat yönergesinde, Yunanistan'ın Türkiye'de daimi oturma izni olan yolculara sınırlarını açma kararı alarak, korona virüs (Covid-19) aşı belgesi olan veya Covid-19 PCR test veya hızlı Covid-19 test sonucu negatif çıkan Türk vatandaşlarının bugünden itibaren Yunanistan'a giriş yapabileceklerini duyurdu.

Alınan kararın ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Schengen Anlaşması'na ek olarak Yunanistan'a girebilecek olan üçüncü ülke sayısının 34'ten 35'e çıktığını belirten YPA, Yunanistan'a girişte tüm ülke vatandaşlarının kişisel bilgilerinin yer aldığı "seyahat formu" doldurma uygulamasının devam ettiğini vurgulayarak, aranan şartların Türkiye'nin yanı sıra 35 ülke ve 12 yaş üstü çocuklar için de geçerli olduğunu kaydetti.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı