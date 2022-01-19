Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerinin Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan F.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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