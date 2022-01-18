Yunanistan sınırında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan sınırında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan sınırında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 4 kişi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 4 kişi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri M.T, Z.Y, Y.T. ve L.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen 4 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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