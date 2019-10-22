Yunanistan sınırında yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

22.10.2019 16:32

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Enez ilçesinde Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yasa dışı geçiş hareketliliğinde 2 şüpheliyi yakaladı.

Terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilen S.Ö. ve İ.P. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ile Hudut Birliği askerlerinin bir başka operasyonunda ise İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesi askeri yasak bölgesinde 4 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları belirlenen İ.C. ve A.V. ile göçmen kaçakçılığı şüphelileri E.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C. ile S.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA