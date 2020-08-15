Yunanistan sınırında sıcak dakikalar, alevler Türkiye'den görülüyor Yunanistan'ın Türkiye sınırında akşam saatlerinde çıkan yangının alevleri ve dumanları, Edirne'nin birçok noktasından görülüyor.

Yunanistan'ın Türkiye sınırında akşam saatlerinde çıkan yangının alevleri ve dumanları, Edirne'nin birçok noktasından görülüyor.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nin karşı bölgesinde bulunan Yunanistan topraklarında akşam saatlerinde çıkan yangın halen kontrol altına alınamadı. Gökyüzüne yükselen alevler ve dumanlar kent merkezinin birçok noktasından görülüyor.

Alevler hızla yayılmaya devam ederken, Türkiye'ye sıçrama ihtimalinin bulunmaması yüreklere su serpiyor. Meteoroloji verilerine göre, yangının devam ettiği bölgede rüzgarın hızı ise saatte 10 kilometre hıza kadar ulaşıyor.

(Şener Urfa/İHA)

Kaynak: İHA