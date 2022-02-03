Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi

AA, Melike Gallenkuş - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi

Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Edirne'den İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

İSTANBUL (AA) - Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Edirne'den İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde donarak ölen göçmenlerin cenazeleri ile ilgili işlemler sürüyor.

Söz konusu bölgede dün cenazeleri bulunan 11 düzensiz göçmen ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Burada 12 düzensiz göçmenin otopsi işlemleri tamamlandı.

Aynı bölgede bugün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cenazelerinin de otopsi işlemleri için buraya getirileceği öğrenildi.

Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedenleri bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan bir düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ekipler, aynı bölgede bugün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenlerini bulmuştu.

AA / Melike Gallenkuş - Güncel

Yunanistan, İstanbul, Adli Tıp, Otopsi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title