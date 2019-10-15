Yunanistan sınırında 2 bin 52 cep telefonu bulundu

15.10.2019 10:15

Edirne'de askeri yasak bölgede 6 kolide 2 bin 52 cep telefonu bulundu.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesinde hudut karakolunda görev yapan askerler, Yunanistan sınırı Meriç Nehri kenarında 6 koli olduğunu tespit etti.

Yapılan kontrolde kolilerde çeşitli markalarda 2 bin 52 cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA