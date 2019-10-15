Yunanistan sınırında 2 bin 52 cep telefonu bulundu
Edirne'de askeri yasak bölgede 6 kolide 2 bin 52 cep telefonu bulundu.
Edirne'de askeri yasak bölgede 6 kolide 2 bin 52 cep telefonu bulundu.
Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesinde hudut karakolunda görev yapan askerler, Yunanistan sınırı Meriç Nehri kenarında 6 koli olduğunu tespit etti.
Yapılan kontrolde kolilerde çeşitli markalarda 2 bin 52 cep telefonu ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.