28.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:14

Yunanistan, sınırda önlemleri artırdı

YUNANİSTAN, Türkiye'den gelen göçmenlere sınırlarını kapatırken, sıkı güvenlik önlemleri aldı. Sınıra askeri kamyonlarla tel örgüler ve askerler sevk edildi. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir heyet Pazarkule'nin karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından Edirne'de, gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmen hareketliliği sürüyor. Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı'nda toplanırken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmen Türkiye'den yaya olarak çıkış yaptı. Ancak, sınırda önlem alan Yunan askerleri göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi. Yunanlılar, bir otobüsle sınırı giriş ve çıkışlara kapatırken, göçmenler de tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

KAMYONLA TEL ÖRGÜ TAŞIYORLAR

Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, Yunanistan'ın, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğiyle birlikte sınırda önlemlerini en üst seviyeye çıkardığını görüntüledi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı ve sınır çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye takviye askerler sevk edildi. Sınıra askeri kamyonlarla tel örgüler taşınırken, görevli polislere takviye olarak askerler de gönderildi.

HEYET İNCELEME YAPTI

Bugün akşam saatlerinde Kastanies Sınır Kapısı'nda aralarında Atina'dan gelen milletvekillerinin de olduğu bir heyet inceleme yaptı. Heyette yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu belirtildi. Heyet incelemelerinin ardından sınır kapısından ayrıldı.

Yunan askerleri, sınırın kapalı olması nedeniyle gümrüklü alana girişleri kapatırken, gelen kişileri de geri çevirdi.

Kaynak: DHA

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