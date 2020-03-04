Yunanistan sınıra yaklaşan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor
Son günlerde tansiyonun had safhaya ulaştığı Türkiye-Yunanistan sınırında şiddet olayları sürüyor.Kastanya köyü yakınlarında Yunan güvenlik güçleri sınıra akın eden göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmeye devam ediyor.
04.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:41
Son günlerde tansiyonun had safhaya ulaştığı Türkiye-Yunanistan sınırında güvenlik güçlerinin göçmenlere sert müdahaleleri sürüyor.
Kastanya köyü yakınlarında Yunan güvenlik güçleri sınıra akın eden göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmeye devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com