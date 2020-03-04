Yunanistan sınıra yaklaşan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor
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Yunanistan sınıra yaklaşan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor

Son günlerde tansiyonun had safhaya ulaştığı Türkiye-Yunanistan sınırında şiddet olayları sürüyor.Kastanya köyü yakınlarında Yunan güvenlik güçleri sınıra akın eden göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmeye devam ediyor.

04.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:41
Yunanistan sınıra yaklaşan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor

Son günlerde tansiyonun had safhaya ulaştığı Türkiye-Yunanistan sınırında güvenlik güçlerinin göçmenlere sert müdahaleleri sürüyor.


Kastanya köyü yakınlarında Yunan güvenlik güçleri sınıra akın eden göçmenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmeye devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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