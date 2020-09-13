Yunanistan, sığınmacıların kötü yaşam koşullarının görüntülenmesini engelliyor
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Yunanistan, sığınmacıların kötü yaşam koşullarının görüntülenmesini engelliyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda hafta başında çıkan yangında tamamen yanan Moria sığınmacı kampında yaşayan binlerce göçmen, yaşam koşullarını protesto etmeye devam ediyor.

Yunanistan, sığınmacıların kötü yaşam koşullarının görüntülenmesini engelliyor
13.09.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:03

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda hafta başında çıkan yangında tamamen yanan Moria sığınmacı kampında yaşayan binlerce göçmen, yaşam koşullarını protesto etmeye devam ediyor. Yunan yetkililer sokaklarda ve tarlalarda yatan sığınmacıların görüntülenmesini engellediği belirtildi.

Yunanistan'daki en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da çıkan yangın sonrasında 12 bine yakın insan ortada kaldı. Yunan gazeteci Liana Spyropoulou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göçmenlerin kötü yaşam koşullarını görüntüleyen gazetecilerin Yunan polisi tarafından engellediğini açıkladı. Alman basını için çalışan Spyropoulou, "Polis, medyanın Midilli'deki evsiz sığınmacıların durumu hakkında haber yapmasını engelledi" ifadelerini kullandı.

DSÖ: HASAR ÇOK BÜYÜK

Yaşam koşulları zorlaşan ve kalacak yerleri olmadığı için tarlalarda yatan sığınmacılar, protestolarına devam ederken, Yunanlı yetkililerin kendilerine hala kalacak yer göstermediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü ise açıklama yaparak, "Moria kampındaki hasar çok büyük. DSÖ, zarar görenlerin sağlık hizmetlerine ulaşmasını önceliği haline getirdi" dedi.


Kaynak: DHA

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