Yunanistan sığınmacıları tutmaya etmeye devam ediyor
1 Mart'tan sonra Yunanistan'ın Midilli Adasına ayak basan sığınmacılar, kendilerini anakaraya taşıyacak Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisinde tutulmaya devam ediyor.
11.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:40
1 Mart'tan sonra Yunanistan'ın Midilli Adasına ayak basan sığınmacılar, kendilerini anakaraya taşıyacak Yunan donanmasına ait "Rodos" isimli ulaştırma gemisinde tutulmaya devam ediyor.
Kaynak: AA
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