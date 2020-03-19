Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı
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Yunanistan, Avrupa, Güncel

Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan yine gaz bombalarıyla saldırdı.

19.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:39
Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan yine gaz bombalarıyla saldırdı.

Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların beklediği alana ve tampon bölgeye Yunanistan sınır güçleri yoğun biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

Aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi, fenalaşanlar oldu.

Feryatlar içinde çocukları kucağında ağlayan anne ve babalar sahra hastanesine geldi.

Burada ilk müdahaleleri yapılanlardan pek çoğu devlet hastanesine sevk edildi.

Yunanistan sınır güçlerinin müdahalesi sürüyor.

Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı

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