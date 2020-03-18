Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.

Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.

Yunan sınır güçleri sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombalarıyla saldırıyor. Gazdan etkilenen ve gaz fişeğinin yaraladığı çok sayıda sığınmacıya sahra çadırında müdahale edildi.

Türk sınır karakoluna da gaz bombası düşüyor

Yunan sınır güçlerinin attığı gaz bombalarından bazıları Pazarkule Sınır Karakolu'na düşüyor.

Atılan bir gaz fişeğinin başına isabet ettiği bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA