Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi
Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.
Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.
Binlerce sığınmacı Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınır kapısı önünde bekliyor.
Yunan sınır güçleri sınır bölgesinde bekleyen sığınmacılara orantısız güç kullanmaya devam ediyor.
Bir sığınmacı gözünü kaybetti
Yunan sınır birlikleri seri halde attıkları gaz bombaları nedeniyle ortalığı savaş alanına çevirdi. Gaz bombalarının dumanıyla göz gözü görmediği alanda acı çeken onlarca sığınmacı çocuk ailelerinin feryatları içinde sahra hastanelerine getirildi.
Yunan sınır güçlerinin hedef gözeterek attıkları bir plastik mermi sığınmacıların birinin gözüne isabet etti.
Kanlar içinde sahra hastanesine getirilen sığınmacı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Doktorlar sığınmacının gözünü kaybettiğini kaydetti.
Kaynak: AA