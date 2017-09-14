Yunanistan Sahillerinde Doğa Felaketi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir yük gemisinden petrol sızması nedeniyle, sahil şeridinin büyük bir kısmında petrol tabakası oluştu.



Yunanistan sahillerinde büyük bir doğa felaketi meydana geldi. Bir yük gemisinden denize sızan petrol nedeniyle Salamina Adası kıyıları petrolle kaplandı. Çevredeki bazı plaj ve işletmeler geçici olarak kapatıldı. - ATİNA