Yunanistan Sağlık Bakanı Kikilias: Virüs, sorumluluk almak için bir fırsat Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, koronavirüsün (Kovid-19) bireysel sorumlulukları göstermek adına iyi fırsat olduğunu belirtti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, koronavirüsün (Kovid-19) bireysel sorumlulukları göstermek adına iyi fırsat olduğunu belirtti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün küresel salgın (pandemi) olarak kabul edilmesini, "Bu durum bireysel sorumluluklarımızı göstermek adına müthiş bir zaman" olarak değerlendirdi. Kikilias aynı zamanda, "Mevcut durum vatandaşlar olarak nasıl sorumluluk alabileceğimizi bize kanıtlayacak" ifadelerini kullanırken; doktorlara, hemşirelere ve diğer sağlık görevlilerine Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) başvuru yapmaları için çağrıda bulundu.

Yunanistan'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vassilis Pliotas da Ceza Kanunu'nun tehlikeli hastalıkların yayılmasını önlemek için tasarlanan düzenlemeleri ihlal eden kişilere sert cezalar öngören 285'inci maddeden alıntı yaptı. Pliotas, 'bir bireyin yaşam hakkı ve fiziksel refah gibi yasal olarak korunan haklarını tehlikeye atacak' şekilde davranılması durumunda, savcıları müdahale etmeye çağırdı.Yunan Radyo Televizyonu (ERT) çalışanlarının arasında ilk vakanın tespit edildiği duyuruldu. Yayın kuruluşu gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Yunanistan'da koronavirüs teşhisi koyulan 99 vaka bulunurken; bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA