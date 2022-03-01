Yunanistan, Rusya ile kültürel etkinlikleri askıya alıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan, Rusya ile kültürel etkinlikleri askıya alıyor

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan, Rusya ile kültürel etkinlikleri askıya alıyor

Yunanistan'ın, Rusya'ya ait kültür kuruluşlarıyla yapılan iş birliğini askıya aldığı bildirildi.

Yunanistan'ın, Rusya'ya ait kültür kuruluşlarıyla yapılan iş birliğini askıya aldığı bildirildi.

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina Konser Salonu'nda " Moskova'dan canlı Bolşoy Balesi gösterimi" etkinliği kapsamında 6 Mart'ta izleyiciyle buluşturulması planlanan "Kuğu Gölü Balesi" gösteriminin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'nin talimatıyla Rus kültür kuruluşları ile etkinlik düzenlenmesinin, buna yönelik iş birliği ve program yapılmasının askıya alındığı kaydedildi.

Rus vatandaşlarına yatırım amaçlı oturma izni verilmesi de askıya alınmıştı

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı, Rusya Federasyonundan gelenlerin yatırım amaçlı oturum izni başvurularının inceleme sürecinin askıya alındığını ve yeni başvuruların kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Üst düzey firma yetkilileri" kategorisindeki oturma izinlerinin de yeni bir talimata kadar incelenmeyeceği belirtilerek Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin konuya ilişkin kararlarını beklediği ifade edilmişti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Kuğu Gölü Balesi, Yunanistan, Moskova, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title