Yunanistan Rallisi'nin galibi Kalle Rovanpera - Haberler Spor
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Yunanistan Rallisi'nin galibi Kalle Rovanpera

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Yunanistan Rallisi'nin galibi Kalle Rovanpera

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Yunanistan'da düzenlenen 9. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Yunanistan'da düzenlenen 9. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

WRC takvimindeki 15 etaptan oluşan 292,19 kilometrelik yarışı, 3 saat 28 dakika 24.6 saniyede tamamlayan Rovanpera, sezonun ve kariyerinin ikinci zaferine ulaştı.

Hyundai Shell Mobis takımından Estonyalı Ott Tanak, Rovanpera'nın 42.1 saniye arkasında ikinci, Toyota Gazoo'dan Fransız Sebastien Ogier ise liderin 1 dakika 11.3 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Ogier, 180 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 136 puanla Büyük Britanyalı Elfyn Evans ve 130 puanla Belçikalı Thierry Neuville izledi.

WRC'nin 10. ayağı, 1-3 Ekim tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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Haber: Yunanistan Rallisi'nin galibi Kalle Rovanpera - Haberler Spor
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