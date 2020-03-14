Yunanistan Pazarkule sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor
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Meriç Nehri, Yunanistan, Güncel

Yunanistan Pazarkule sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor

Kastanies Sınır Kapısı'nın önüne jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, önlemlerini artırıyor.

14.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:04
Yunanistan Pazarkule sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor

Kastanies Sınır Kapısı'nın önüne jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, önlemlerini artırıyor.

Sığınmacıların geçişini engellemek için sınır kapısına dün beton bloklar yerleştiren güvenlik güçleri, Meriç Nehri kıyısındaki telleri de güçlendirmeyi sürdürüyor.

Yunanistan Pazarkule sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor

Kaynak: AA

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Yunanistan Pazarkule sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor

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