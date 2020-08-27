Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile yapılan deniz yetki anlaşmasını onayladı
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Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile yapılan deniz yetki anlaşmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile Doğu Akdeniz için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.

Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile yapılan deniz yetki anlaşmasını onayladı
27.08.2020 20:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:45

Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile Doğu Akdeniz için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.

Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması, 178 "evet", 26 "hayır" ve 81 "çekimser" oyla parlamentoda kabul edildi.

Yapılan açık oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ve Değişim Hareketi Partisi anlaşmaya "evet" oyu verirken, Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi "hayır" oyu kullandı. Ana muhalefet partisi Syriza ise Mısır ile yapılan anlaşmaya "çekimser" oy verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gruplar halinde yapılan oylamaya 15 milletvekili katılmadı.

"Türkiye için yok hükmünde"

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 6 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Bu anlaşmalar, geçen hafta oylama öncesi komisyonların incelemesi için Yunan Parlamentosuna sunulmuştu.

Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile İyon Denizi için imzalanan MEB anlaşmasını dün onaylamıştı.

İktidar salt çoğunluğa sahip

300 sandalyeli parlamentoda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisinin 22, Yunanistan Komünist Partisinin 15, Yunan Çözümü Partisinin 10 ve Mera25 Partisinin 9 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: AA

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