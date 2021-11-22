Yunanistan Özel Kuvvet birimleri Bulgaristan sınırında önlemleri artırıyor - Haberler
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Yunanistan Özel Kuvvet birimleri Bulgaristan sınırında önlemleri artırıyor

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Yunanistan Özel Kuvvet birimleri Bulgaristan sınırında önlemleri artırıyor

Yunanistan'a ait Özel Kuvvet birimlerinin düzensiz göçmen girişlerine karşı Bulgaristan sınırındaki varlıklarını artırdığı bildirildi.

Yunanistan'a ait Özel Kuvvet birimlerinin düzensiz göçmen girişlerine karşı Bulgaristan sınırındaki varlıklarını artırdığı bildirildi.

"Evros-news" haber portalının haberine göre, Yunanistan Özel Kuvvet birimleri, Türkiye-Yunanistan sınır bölgesinde yer alan Sofulu kasabasının ardından, şimdi de Bulgaristan sınırı yakınlarındaki Büyük Derbent bölgesinde merkez kuracak.

Bölgedeki Özel Kuvvet birimlerinin, polis güçleri ile iş birliği yaparak, düzensiz göçmen geçişlerinin ve insan kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesi için çalışacağı belirtildi.

24 saat devriye gezecek ekiplerin, İskeçe ve Gümülcine'deki Bulgaristan sınırında da aktif rol alacağı kaydedildi.

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AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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