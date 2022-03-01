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Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 12 düzensiz göçmen, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 12 düzensiz göçmen, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşım olmayan bir noktadan karaya çıktığı tespit edilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Kuşadası, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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