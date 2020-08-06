Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına geri itildi. Sığınmacıların Sarımsaklı Plajı açıklarında olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kişiyi, Cunda Adası'na getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA