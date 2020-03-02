Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

02.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:12

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan Afgan göçmenleri bu ülkenin sahil güvenlik ekipleri, denizde ölüme terk etti. Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden de göçmenler, lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye başladı. Ancak, Midilli Adası'nda yaşayan Yunanlılar, göçmenleri istemediklerini belirterek, Türk karasularına geri dönmesi çağrısı yaptı. Yunanistan Sahil Güvenliği, bir grup göçmene müdahale ederek, botun benzinine el koyup, denizde ölüme terk etti. Bottaki göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, Türk Sahil Güvenlik botundaki ekip tarafından görüntülendi.Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde bir Afgan göçmen, "Bizi ölüme terk ettiler. Denizin ortasına geldiğimizde botumuzun benzinini aldılar ve küfür ettiler. 'Bizi kurtarın' dedik, ama yardım etmediler. Denizin ortasında kaldık. Türk askerinden Allah razı olsun. Bizi gelip denizin ortasından kurtararak çıkardılar" dedi.

Kaynak: DHA