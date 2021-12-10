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Son dakika haberleri | Yunanistan ölüme tek ediyor, Türk askeri kurtarıyor

Son dakika haberleri | Yunanistan ölüme tek ediyor, Türk askeri kurtarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9 Aralık saat 09.15 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İpek Yavaş-İHA)

Son dakika haberleri | Yunanistan ölüme tek ediyor, Türk askeri kurtarıyor

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