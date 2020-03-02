Yunanistan, Meriç kıyısında güvenlik önlemlerini artırdı

02.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:45

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa 'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Yunanistan 'a geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısında Yunan askerleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçiyor.Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenlere karşı ise Yunan güvenlik güçleri önlemleri artırdı. Askerlerin gün içinde nehir kenarında nöbet tuttuğu görülürken, bazı yerlerde de Yunan zırhlı askeri araçları beklemeye başladı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'nin bazı bölümlerinde ise tel örgülerle önlem alındığı görüldü.

- Edirne

Kaynak: DHA