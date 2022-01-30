Yunanistan meclisinden Miçotakis hükümetine güvenoyu - Haberler
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Yunanistan meclisinden Miçotakis hükümetine güvenoyu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yunanistan meclisinden Miçotakis hükümetine güvenoyu

Ana muhalefetin talebi üzerine yapılan Yunanistan meclisinde yapılan güven oylamasında Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümeti, 156 lehte oyla meclisten güvenoyu aldı.

Ana muhalefetin talebi üzerine yapılan Yunanistan meclisinde yapılan güven oylamasında Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümeti, 156 lehte oyla meclisten güvenoyu aldı.

Yunanistan'da ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Alexis Çipras, Yunanistan Meclisi'nde Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetinin Covid-19 ile mücadelesini ve geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle yaşanan kaos için eleştirerek güven oylaması talep etmişti. 300 sandalyeli mecliste bugün yapılan oylamada, Miçotakis hükümeti gerekli olan 151 oy barajını aşarak 156 oyla güvenoyu kazandı.

Öte yandan Yunanistan'ı 24 Ocak'ta vuran kar fırtınası nedeniyle başkent Atina'nın ana çevre yolu Attiki Odos'da yaklaşık 3 bin araç mahsur kalmış, Başbakan Miçotakis yaşanan durum nedeniyle özür dilemişti.

(İHA)

Yunanistan meclisinden Miçotakis hükümetine güvenoyu

Yunanistan meclisinden Miçotakis hükümetine güvenoyu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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