Yunanistan lideri Pavlopoulos'tan Türkiye'ye yeni yıl mesajı: Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız
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Yunanistan lideri Pavlopoulos'tan Türkiye'ye yeni yıl mesajı: Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız

Pavlopoulos, Türkiye'ye "Hiç kimsenin Yunanistan'ın uluslararası ve Avrupa hukukun garantisi altındaki haklarının zerresinden bile taviz vermesini beklememesi gerektiği"ni belirtti.

02.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:07
Yunanistan lideri Pavlopoulos'tan Türkiye'ye yeni yıl mesajı: Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız

'da geleneksel yeni yıl kutlamaları için siyasi liderler, ordu komutanları ve milletvekillerini kabul eden Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopoulos 'ye Doğu Akdeniz konusunda mesaj gönderdi.


Pavlopoulos, Türkiye'ye "Hiç kimse Yunanistan'ın uluslararası ve hukukunun garantisi altındaki haklarından zerre kadar taviz vermesini beklemesin" mesajını verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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