Yunanistan, Libya anlaşması nedeniyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etti
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Yunanistan, Libya anlaşması nedeniyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Yunanistan Libya anlaşmasına BM nezdinde itiraz etti

10.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:01
Yunanistan, Libya anlaşması nedeniyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

, ile arasında yapılan anlaşmaya nezdinde itirazda bulundu. Anlaşmanın 'kötü niyetle' yapıldığını ileri süren Atina, anlaşmanın bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savundu.


Yunanistan ayrıca, anlaşma nedeniyle AB'den Türkiye ve Libya'ya yönelik yaptırımlar konusunda bir çerçeve oluşturulması talebinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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