Yunanistan, Libya anlaşması nedeniyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

10.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:01

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmaya Birleşmiş Milletler nezdinde itirazda bulundu. Anlaşmanın 'kötü niyetle' yapıldığını ileri süren Atina, anlaşmanın bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savundu.



Yunanistan ayrıca, anlaşma nedeniyle AB'den Türkiye ve Libya'ya yönelik yaptırımlar konusunda bir çerçeve oluşturulması talebinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle