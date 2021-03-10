Yunanistan'la 'istişari görüşme' ve 'siyasi istişareler' 16- 17 Mart'ta Atina'da yapılacak
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Yunanistan'la 'istişari görüşme' ve 'siyasi istişareler' 16- 17 Mart'ta Atina'da yapılacak

10.03.2021 19:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:40
Yunanistan'la 'istişari görüşme' ve 'siyasi istişareler' 16- 17 Mart'ta Atina'da yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin bir sonraki turu ile siyasi istişarelerin, 16- 17 Mart 2021 tarihlerinde Atina'da yapılacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin bir sonraki turu ile siyasi istişarelerin, 16- 17 Mart 2021 tarihlerinde Atina'da yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin bir sonraki turu ile siyasi istişareler, 16- 17 Mart 2021 tarihlerinde Atina'da yapılacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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