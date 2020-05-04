Yunanistan Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

Yunanistan'da bugünden itibaren yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı uygulanan tedbirler aşamalı olarak gevşetilmeye başlatıldı.

Yunanistan'da bugünden itibaren yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı uygulanan tedbirler aşamalı olarak gevşetilmeye başlatıldı. Sokağa çıkma yasağı ve ülke genelinde dolaşıma getirilen kısıtlamalar kaldırılarak başkent Atina'da, kuaför ve kitapçı gibi bazı küçük işletmeler açıldı. Bununla birlikte, toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu zorunlu olması yönünde karar alındı.

Kaynak: AA