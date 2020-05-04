Yunanistan Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor
04.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:11
Yunanistan'da bugünden itibaren yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı uygulanan tedbirler aşamalı olarak gevşetilmeye başlatıldı.
Yunanistan'da bugünden itibaren yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı uygulanan tedbirler aşamalı olarak gevşetilmeye başlatıldı. Sokağa çıkma yasağı ve ülke genelinde dolaşıma getirilen kısıtlamalar kaldırılarak başkent Atina'da, kuaför ve kitapçı gibi bazı küçük işletmeler açıldı. Bununla birlikte, toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu zorunlu olması yönünde karar alındı.
Kaynak: AA