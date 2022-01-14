Yunanistan, Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak - Haberler
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Yunanistan, Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak

Yunanistan, Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Amerikan ilaç firması Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve ağız yoluyla alınan "Molnupiravir" ilacının, Yunanistan'da kullanımına başlanacağı bildirildi.

Amerikan ilaç firması Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve ağız yoluyla alınan "Molnupiravir" ilacının, Yunanistan'da kullanımına başlanacağı bildirildi.

Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mina Gaga, ilacın yoğun bakımdaki hasta sayılarında düşüş sağlayabileceğini belirterek artık doktorların ilgili dijital platforma talepte bulunmasıyla hastalarda kullanılabileceğini söyledi.

Monoklonal antikor ilacınkine benzer bir kullanım şekli olacak ilaç, hamileler üzerinde kullanılmayacak.

Avrupa İlaç Ajansından (EMA)??????? henüz onay almayan ilacın kullanımı için hasta rızası şart olacak.

Doktorun reçetede yazması halinde ilaç, hastaların evine kadar ulaştırılacak.

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AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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