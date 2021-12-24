Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırdı - Haberler
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Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırdı

AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Yunanistan'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamaların artırılmasına karar verildi.

Yunanistan'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamaların artırılmasına karar verildi.

Yunanistan'daki vaka artışlarına ve Omicron varyantının yayılma hızına bağlı olarak hem iç hem de dış mekanlarda maske kullanımının zorunlu olacağı kaydedildi.

Market ve toplu taşıma araçlarında ise çift maske veya yüksek koruma sağlayan KN 95 tipi özel maske kullanılacağı belirtildi.

Belediyeler tarafından kamusal alanda düzenlenmesi planlanan eğlenceler iptal edilecek.

Yunanistan'a gelecek tüm ziyaretçilerden Kovid-19 testi istenecek.

Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırdı

Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırdı

Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırdı

AA / Ayhan Mehmet - Son Dakika Haberleri

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