Yunanistan Kipi Sınır Kapısı'nı 23.00 - 07.00 saatleri arasında kapatacak
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Yunanistan Kipi Sınır Kapısı'nı 23.00 - 07.00 saatleri arasında kapatacak

Yunanistan, İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısı'nda hafta sonu başlattığı "gündüz çalışma programı" uygulamasını uzattı.

Yunanistan Kipi Sınır Kapısı'nı 23.00 - 07.00 saatleri arasında kapatacak
10.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:56

Yunanistan, İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısı'nda hafta sonu başlattığı "gündüz çalışma programı" uygulamasını uzattı.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan sınır kapısını yolcu ve araç girişlerine 8 saat süreyle bir gün süreyle kapatacağını üç gün önce duyurmuştu.

Salgın önlemleri kapsamındaki uygulamanın uzatıldığı öğrenildi. Kipi Sınır Kapısı'nda işlemler 23.00 - 07.00 saatleri dışında yapılabilecek. Yunanistan'ın söz konusu yöntemi diğer ülkelerle olan sınır kapılarının tamamına yakınında uyguladığı kaydedildi.

Bu arada, söz konusu uygulamanın gurbetçi dönüş trafiğini Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendireceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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