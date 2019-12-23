Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, 2 Ocak'ta EastMed boru hattı anlaşmasını imzalayacaklarını duyurdu

23.12.2019 07:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 07:35

Doğu Akdeniz'de enerji alanında işbirliğini güçlendiren Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, yeni yılda EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.



Yunanistan Başbakanlığınca yapılan açıklamada, anlaşmanın 2 Ocak'ta başkent Atina'da imzalanacağı ve imza törenine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılacağı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle