Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, 2 Ocak'ta EastMed boru hattı anlaşmasını imzalayacaklarını duyurdu
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in yeni yılda Doğu Akdeniz'de doğal gaz boru hattı inşası için anlaşma imzalayacakları bildirildi.
Doğu Akdeniz'de enerji alanında işbirliğini güçlendiren Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, yeni yılda EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.
Yunanistan Başbakanlığınca yapılan açıklamada, anlaşmanın 2 Ocak'ta başkent Atina'da imzalanacağı ve imza törenine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılacağı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle