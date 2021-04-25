Yunanistan, karantinadan muaf tuttuğu ülke sayısını artırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan, karantinadan muaf tuttuğu ülke sayısını artırıyor

Yunanistan, karantinadan muaf tuttuğu ülke sayısını artırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avustralya, Rusya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland, Ruanda ve Singapur'dan gelen yolcuların pazartesiden itibaren ülkeye girişlerinde karantinadan muaf tutulacağı aktarıldı.

Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avustralya, Rusya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland, Ruanda ve Singapur'dan gelen yolcuların pazartesiden itibaren ülkeye girişlerinde karantinadan muaf tutulacağı aktarıldı.

Yunanistan, Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışından gelen yolculara uyguladığı karantina uygulamasında değişiklik yapmış, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sırbistan, İsrail, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn'dan gelen yolcuların 7 günlük karantinadan muaf olacaklarını açıklamıştı. Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın 15 Mayıs'ta resmen turistlere açılmadan önce muafiyetleri genişletmeye devam ettiği ve Avustralya, Rusya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland, Ruanda ve Singapur'dan gelen yolcuların da pazartesi gününden itibaren karantinadan muaf tutulacağı aktarıldı.

Söz konusu ülkelerden gelen yolcular, aşılandıkları veya korona virüs testi negatif oldukları sürece karantinada 7 gün geçirmeden Yunanistan'a girmelerine izin verilecek.

Yunanistan'da toplam vaka sayısı 333 bin 129'a, toplam can kaybı ise 10 bin 7'ye ulaştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunanistan, karantinadan muaf tuttuğu ülke sayısını artırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 23:42:04. #1.14#

title