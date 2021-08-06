YUNANİSTAN, KARA YOLUYLA SEYAHAT KISITLAMASINI KALDIRDI
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YUNANİSTAN, KARA YOLUYLA SEYAHAT KISITLAMASINI KALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YUNANİSTAN, Türkiye'ye kara yoluyla uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırdı.

YUNANİSTAN, Türkiye'ye kara yoluyla uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarının bugünden itibaren Edirne'den ülkeye açılan İpsala-Kipi ve Pazarkule-Kastanies hudut kapılarından Yunanistan'a giriş yapabileceği belirtilirken, kişi sayısı, TIR şoförleri haricinde, her bir kapı için haftada azami 1500 olarak sınırlandırıldı.

Yunanistan hükümeti, Türkiye'ye kara yolundan uyguladığı seyahat kısıtlamasını bugün kaldırdığını açıkladı. Kısıtlamanın kaldırıldığı, Atina Türk Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yunanistan ülkemize yönelik seyahat kısıtlamalarını bugün (5 Ağustos) itibarıyla büyük ölçüde kaldırmıştır. Ülkemizde mukim vatandaşlarımızın Yunanistan'a hava yoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Bununla birlikte, İpsala-Kipi ve Pazarkule-Kastanies hudut kapılarından Yunanistan'a giriş yapabilecek kişi sayısı, TIR şoförleri haricinde, her bir kapı için haftada azami 1500 olarak sınırlandırılmıştır" denildi. Yunanistan'a giriş yapmak isteyen vatandaşların Covid-19 aşı kartları ya da son 72 saate yapılmış PCR testlerini ibraz etmek şartıyla ülkeye girişlerinin izin verileceği belirtildi.

'ADALARDA KISITLAMA DEVAM EDİYOR'

Yunanistan'ın kara yolundan geçişlere sınırlı izin verdiği açıklamada adalarda uyguladığı kısıtlamaların sürdüğü belirtildi. Adaların sınırlama uygulamanın devam ettiği şu bilgilerle paylaşıldı:

"Ülkemiz limanları ile Ege adaları arasında tarifeli deniz seferlerine yönelik kısıtlamalar ise sürdürülmektedir. Ülkemiz limanlarından çıkacak özel gezi teknelerinin ise, yolcusuz olmak kaydıyla ve yalnızca mürettebatıyla Yunan limanlarına girişine müsaade edilmektedir. Ülkemizden Yunanistan'a seyahat edecek kişilerin, seyahat vasıtasından bağımsız olarak, Yunanistan'a girişle ilgili Yunan makamlarınca açıklanan diğer gerekli koşulları da karşılamaları Yunan makamlarınca beklenmektedir."

YUNANİSTAN, KARA YOLUYLA SEYAHAT KISITLAMASINI KALDIRDI
YUNANİSTAN, KARA YOLUYLA SEYAHAT KISITLAMASINI KALDIRDI
YUNANİSTAN, KARA YOLUYLA SEYAHAT KISITLAMASINI KALDIRDI
YUNANİSTAN, KARA YOLUYLA SEYAHAT KISITLAMASINI KALDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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