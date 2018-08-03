Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanı Toskas İstifa Etti

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanı Nikos Toskas, ülkede meydana gelen ve 91 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangın sebebiyle istifa etti.

Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı ve aynı zamanda Sivil Korumadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Toskas, başkent Atina yakınlarındaki Mati bölgesinde meydana gelen ve 91 kişinin hayatını kaybettiği yangın sebebiyle istifa ettiğini duyurdu. Başbakan Aleksis Çipras da Toskas'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Toskas yangın meydana geldikten 3 gün sonra da istifasını Çipras'a sunmuş, Çipras Bakan'ın istifasını kabul etmemişti. Yunanistan'ın Mati bölgesinde 23 Temmuz'da çıkan ve kısa sürede faciaya dönen yangında 91 kişi hayatını kaybetmiş, 180'den fazla kişi de yaralanmıştı. - ATİNA