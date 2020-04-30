Yunanistan, İyon Denizi'ne düşen Kanada'ya ait askeri helikopterin enkazına ulaştı Yunanistan'dan bir askeri kaynak İyon Denizi'ne düşen Kanada'ya ait askeri helikopterin enkazına ulaştıklarını ifade etti. Kaynak, kurtarma operasyonuna katılmak için Yunanistan'dan bir deniz helikopterinin gönderildiğini ifade etti

Yunanistan'da, İyon Denizi'ne düşen Kanada'ya ait askeri helikopterin enkazına ulaşıldığı bildirildi. Kanada dün akşam yaptığı bir açıklamada, NATO gözlem gücü olarak görev yapan helikopterinin Yunanistan ve İtalya arasındaki İyon Denizi'nde kaybolduğunu açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com