Yunanistan ittiği mültecileri Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı
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Yunanistan ittiği mültecileri Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Yunanistan ittiği mültecileri Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Güneş adası açıklarında lastik bir botta mülteciler bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 20 kişiyi kurtardı. Cunda adasına getirilen 20 Afrikalı mülteciye yiyecek, içecek, ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu. - BALIKESİR

Yunanistan ittiği mültecileri Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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