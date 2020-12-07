Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan Akdeniz'de ortak tatbikat
07.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:33
Alman Firkateyni Hamburg, İtalyan Devriye Gemisi Cigala Fulgosi ile Yunan Adrias Amiral Gemisi, Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi.
Alman Firkateyni Hamburg, İtalyan Devriye Gemisi Cigala Fulgosi ile Yunan Adrias Amiral Gemisi, Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi.
- Yunanistan
Yunanistan, İtalya ve Almanya, Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi. Yunan medyası, tatbikatta Alman Firkateyni Hamburg ve İtalyan Devriye Gemisi Cigala Fulgosi ile Yunan Adrias Amiral Gemisi'nin yer aldığını duyurdu. Tatbikat kapsamında, operasyon alanında esneklik çalışmaları ve üç gemiden pilotlara farklı uçuş güvertelerine inme eğitimi verildiği ifade edildi.
- Yunanistan
Kaynak: Demirören Haber Ajansı