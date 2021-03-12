Yunanistan, İsrail'den kiralayacağı 2 Heron tipi İHA için İskiri Adası'nda özel üs kurdu
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Yunanistan, İsrail'den kiralayacağı 2 Heron tipi İHA için İskiri Adası'nda özel üs kurdu

12.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:57
Yunanistan, İsrail'den kiralayacağı 2 Heron tipi İHA için İskiri Adası'nda özel üs kurdu

Yunanistan'ın İsrail'den kiralayacağı 2 Heron tipi insansız hava aracı (İHA) için İskiri Adası'nda (Skyros) özel üs kurduğu bildirildi.

Yunanistan'ın İsrail'den kiralayacağı 2 Heron tipi insansız hava aracı (İHA) için İskiri Adası'nda (Skyros) özel üs kurduğu bildirildi.

Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma iş birliği anlaşması kapsamında 3 yıllığına Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılan insansız hava araçlarının İskiri Adası'ndaki 135. Hava Üssü'nde oluşturulan özel üste konuşlandırılacağını yazdı.

Bu konuda yapılan çalışmaların ve insansız hava araçlarını kullanacak Yunan askeri personelin İsrail'deki eğitimlerinin tamamlandığı belirtilen haberde, Heronların ileriki günlerde Yunanistan'a getirilerek nisanda faaliyete geçirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

Haberde, Yunan Kara Kuvvetlerinde 6 Pigasos II Block ve 8 Sperwer tipi insansız hava aracının daha bulunduğu ancak bunların eski teknoloji olduğuna işaret edilerek, Türkiye'nin İHA alanında son yıllarda büyük yatırımlar yaptığı ve kendi araçlarını ürettiği vurgulandı.

İsrail'den alınacak Heronların görevinin Yunanistan'ın deniz sınırlarını, göçmen akınlarını ve Türkiye'nin hareketlerini daha yakından "denetlemek" olduğu kaydedilen haberde, "2 UAVs'in Yunan hava kuvvetlerine katılımıyla Yunan silahlı kuvvetleri, insansız hava araçları alanında birçok aşamayı aynı anda atlayacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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