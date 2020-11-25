Yunanistan, İspanya, İtalya ve Malta'dan AB'ye ortak "göç" mektubu

Yunanistan, İspanya, İtalya ve Malta'nın, yeni hazırlanan göç ve mülteci paketine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Konseyine ortak mektup gönderdiği bildirildi.

Yunanistan, İspanya, İtalya ve Malta'nın, yeni hazırlanan göç ve mülteci paketine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Konseyine ortak mektup gönderdiği bildirildi.

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez, İtalyan mevkidaşı Giuseppe Conte ve Maltalı mevkidaşı Robert Abela tarafından imzalanan ortak mektupta, 4 ülkenin AB Konseyince hazırlanan söz konusu pakete ilişkin teklifleri dile getirildi.

AB Konseyi Dönem Başkanı olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderilen mektupta, göç ve iltica konularına ilişkin kuralların sadece ilk giriş yapılan ülkelerin sorumluluğunda olmadığı belirtildi.

Mektupta, sorumluluğun paylaşılması için üye ülkeler arasındaki dayanışma kurallarının netleşmesi gerektiğine işaret edildi.

Sınır kontrol prosedürlerinin büyük kapalı göçmen merkezlerine yol açmaması gerektiği kaydedilen mektupta, etkili bir geri iade sisteminin oluşturulması teklifinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul