Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın vicdansız muameleler uygulayıp, yasa dışı yollarla Türkiye'ye göndermeye çalıştığı 42 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı

EDİRNE - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın vicdansız muameleler uygulayıp, yasa dışı yollarla Türkiye'ye göndermeye çalıştığı 42 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın darp ettiği, paralarının ve kimliklerinin alınarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışan 42 düzensiz göçmenin Edirne sınırındaki personeller tarafından kurtarıldığı bildirdi. Bakanlık, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 42 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarılarak İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Necati Şaşmaz İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 12:47:59. #1.16#

title