Yunanistan'ın yeni başbakanı Mitsotakis: Kıbrıs görüşmeleri için çekimser bir iyimserlik besliyorum

Yunanistan'ın yeni Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ülkede her başbakanın seçildikten sonra geleneksel olarak yaptığı gibi ilk resmi ziyaretini Kıbrıs'a gerçekleştirdi.

Mitsotakis, ziyarette Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüştü.

Anastasiadis ile Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı arasında 9 Ağustos'ta yapılacağı açıklanan görüşmenin, Kıbrıs sorununun çözümü için çok önemli olduğunu ve kendisinin de "çekimser de olsa iyimserlik beslediğini" söyledi.

Mitsotakis, Anastasiadis ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıbrıs sorununun çözümünü öngören müzakerelerin kesildiği yerden başlatılmasından yana olduğunu söyledi. Türkiye'nin adadakı varlığını eleştirdi:

"Kıbrıs sorununun çözümü, eskimiş garantörlük sistemlerinin devamı ve işgal kuvvetlerinin varlığı ile olmamalı. Türk işgalinin sona ermesi asıl amacımızdır"

Mitsotakis, aynı zamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin faaliyetlerine gösterdiği tepkiyi de hatırlattı.

Anastasiadis: Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı AB ile hareket edeceğiz

Anastasiades de görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü için toplumlararasında eşit hakların sağlanması gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Hiçbir toplumun diğer toplum üzerinde daha fazla imtiyaz hakkı olmaması gerekir. Akıncı ile görüşmemizde birer Kıbrıslı olarak biribirimizle anlaşabileceğimize inanıyorum."

Türkiye'nin sondaj çalışmalarıyla ilgili Mitsotakis'in görüşlerini tekrarlayan Anastasiadis, "yasa dışı" olarak tanımladığı faaliyetlere karşı AB ile birlikte hareket edileceğinin işaretini verdi:

"Kıbrıs'ın, Yunanistan, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan ve Filistin ile bölgede geliştirdiği yakın ilişkiler, hiçbir ülkeye karşı ortak bir cephe oluşturmayı hedeflemiyor. Komşularımıza da karşı değil bu ilişkiler. Ortak gayemiz, Doğu Akdeniz'de tüm komşu ülkelerin dostluk, barış, istikrar ile, enerji başta olmak üzere her alanda işbirliğini öngörmektedir."

Yunanistan'da 7 Temmuz seçimlerinin galibi muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri ve Başbakan Kiryakos Miçotakis, hükümet programını açıklarken "Komşumuz Türkiye ile ilişkilerimizin pusulası uluslararası hukuk kurallarına saygı ve iyi niyetli dostluk ilişkileri olacaktır" demişti.