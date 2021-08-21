Yunanistan'ın Uluslararası Anti-Doping Ajansı akreditasyonları iptal edildi
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Yunanistan'ın Uluslararası Anti-Doping Ajansı akreditasyonları iptal edildi

Yunanistan'ın Uluslararası Anti-Doping Ajansı akreditasyonları iptal edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Uluslararası Anti-Doping Ajansı (WADA), uluslararası standartlara uymadığı gerekçesiyle Atina Doping Kontrol Laboratuvarının akreditasyonlarını iptal ettiğini duyurdu.

Uluslararası Anti-Doping Ajansı (WADA), uluslararası standartlara uymadığı gerekçesiyle Atina Doping Kontrol Laboratuvarının akreditasyonlarını iptal ettiğini duyurdu.

WADA'nın internet sitesindeki açıklamada, WADA Yürütme Komitesinin (ExCo) bu konudaki kararıyla ilgili Atina laboratuvarı ile Uluslararası Olimpiyat Kurulu ve uluslararası atletizm federasyonlarının bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Atina laboratuvarının söz konusu karara itiraz hakkı bulunduğu, tekrar akreditasyon talebinde bulunabilmesi için WADA tüzüğünün öngördüğü şartları yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

WADA, 2019'da gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, kurumsal ve teçhizat açısından yetersiz olduğu gerekçesiyle Atina laboratuvarının faaliyetlerini önce 6, daha sonra 12 olmak üzere 18 aylığına askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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