Yunanistan'ın ulusal güvenlik danışmanından Türkiye itirafları
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Yunanistan'ın ulusal güvenlik danışmanından Türkiye itirafları

10.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:09
Yunanistan'ın ulusal güvenlik danışmanından Türkiye itirafları

Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetesi Kathimerini'ye analiz yazan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Türkiye'nin jeopolitik olarak bölgede kendini yeniden tanımladığını ifade ederek, " Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten...

Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetesi Kathimerini'ye analiz yazan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Türkiye'nin jeopolitik olarak bölgede kendini yeniden tanımladığını ifade ederek, " Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek" dedi. 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini hazmedemeyen Yunanistan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Kathimerini'ye analiz yazarak itirafları peş peşe sıraladı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Mavi Vatan Doktirini ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalıştığını ifade ederek, "Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek. Üstelik Mavi Vatan planı Türk üsleri tarafından destekleniyor. Libya sayesinde Kuzey Afrika'da ve Somali sayesinde de Kızıldeniz'e açıldılar. Son 20 yılda Türkiye'nin donanma ve savunma sanayisini geliştirmek için astronomik meblağlar yatırdığını da belirtmekte fayda var" dedi. 

"TÜRKİYE PASİFİK'E ERİŞİMİ GENİŞLETTİ"

Diakopulos, Türkiye'nin savunma ihracatı konusunda Pasifik bölgesinde de etkisini arttırdığına vurgu yaptı.  Diakopulos değerlendirmesinde, "Özellikle son 6 yılda Afrika kıtasında 26 büyükelçilik açtılar. Malezya ve Pakistan gibi ülkelerle savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmalarıyla Pasifik'e olan erişimini genişletti." ifadelerine yer verdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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