Yunanistan'ın Türkiye'ye zorla gönderdiği düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı

07.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:02

Yunan askerlerinin darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen arasında yer alan Mısır uyruklu Ahmet Cuma ve Velit Cemal, yaşadıklarını anlattı.

Yunanistan'ın zorla geri gönderdiği öne sürülen ve 3 gün önce Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan düzensiz göçmenler, AA'ya konuştu.

Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözleri dolan düzensiz göçmenler, insan hakları ihlalini Avrupa'nın görmesini ve müdahale etmesini istedi.

Düzensiz göçmenlerden Mısır uyruklu Ahmet Cuma, Yunanistan'a gittikten sonra oradaki askerler tarafından yakalandığını anlattı.

Yunan askerilerinin kendilerine çok kötü davrandığını, kendisi de dahil gruptaki bazı kişileri yumrukla ve sopayla darbettiklerini belirten Cuma, "Çantamızda bulunan ilaçlarımızı, paramızı ve telefonlarımızı aldılar. Bize çok kötü davrandılar. Sonra benim yüzüme yumruk attılar, gözlerim morardı. Bazı arkadaşlara demir sopayla vurdular." dedi.

"Allah Türkiye'den razı olsun"

Mısırlı Velit Cemal ise Yunanistan'da yakalandıktan sonra bir karakola götürüldüklerini ve tüm eşyalarının alındığını söyledi.

Karakolda Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darbettiğini anlatan Cemal, şunları kaydetti:

"Ben hastaydım, ilaç kullanıyordum. Çantamı aldıkları için ilaçlarımı alamadım. İlacımı istediğimde beni dövdüler. Aç ve susuz bir şekilde karakolda 2 gün kaldıktan sonra Meriç Nehri kenarına getirdiler. Bizi dövdükten sonra nehre attılar. Su seviyesi fazla yüksek olmadığı için Türkiye tarafına geçtik. Türk askeri geldi bizi yakaladı, bize çok iyi davrandı. Göç İdaresine getirildik. Yemek verdiler, ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Darbedilenler tedavi edildi. Allah Türkiye'den razı olsun."

Son iki yılda 37 bin 271 düzensiz göçmen geri itilmiş

Yunan hudut birliklerince, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen 252 düzensiz göçmen, 3 gün önce sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalanmıştı. Bu son olay, Yunanistan'ın yasa dışı geçiş yapan düzensiz göçmenleri uluslararası sözleşmelere aykırı olarak zorla geri gönderdiği iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

Dışişleri Bakanlığından 27 Ekim'de yapılan açıklamayla, bu hukuka aykırı uygulamalara tepki gösterilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri karadan ve denizden Türkiye'ye geri ittiği belirtilerek, Yunan makamlarına, bu durumu inkar etmek yerine uluslararası hukuka aykırı bu uygulamayı düzeltme çağrısında bulunulmuştu. Açıklamada, 2018'de 11 bin 867, bu yılın ilk 10 ayında ise 25 bin 404 düzensiz göçmenin Yunanistan'dan Türkiye'ye geri itildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA