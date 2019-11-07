Yunanistan'ın Türkiye'ye zorla geri gönderdiği düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı

07.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:15

Yunanistan'ın zorla geri gönderdiği düzensiz göçmenler Yunan sınır birliklerinin insan haklarını hiçe sayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da yer aldığı şekliyle son yıllarda Yunanistan ülkesindeki düzensiz göçmenlerinin çoğunu uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Türkiye'ye zorla geri gönderiyor.

Zorla geri gönderildiklerini ifade eden, kıyafetleri, ayakkabıları olmayan ve bazılarında darp izleri bulunan düzensiz göçmenler Mehmetçik tarafından sınırda yakalanıyor.

Bitkin ve halsiz halde bulunan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor. Edirne İl Göç İdaresi personeli mesai mefhumu gözetmeden düzensiz göçmenlerin kayıt, barınma işlerine koşturuyor.

Demir çubuklarla dövüldüklerini iddia ettiler

Üç gün önce Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan Yunanistan'ın zorla geri ittiği düzensiz göçmenler, AA'ya konuştu.

Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözleri dolan düzensiz göçmenler, insan hakları ihlalini Avrupa'nın görmesini ve müdahale etmesini istediler.

Üç gün önce sınırda darp edilmiş halde bulunan gözleri mor Mısır uyruklu Ahmet Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'a gittikten sonra oradaki askerler tarafından yakalandığını anlattı.

Yunan askerilerinin kendilerine çok kötü davrandığını, kendisi de dahil gruptaki bazı kişileri yumrukla ve sopayla darp ettiklerini vurgulayan Cuma, "Çantamızda bulunan ilaçlarımızı, paramızı ve telefonlarımızı aldılar. Bize çok kötü davrandılar. Sonra benim yüzüme yumruk attılar gözlerim morardı. Bazı arkadaşlara demir sopayla vurdular" dedi.

-"Türk askerinden Allah razı olsun"

Mısır vatandaşı Velit Cemal ise Yunanistan'da polisler tarafından yakalandıktan sonra bir karakola götürüldüklerini ve tüm eşyalarının alındığını anlattı.

Karakolda Yunan polislerinin kendilerini darp ettiğini anlatan Cemal, şunları anlattı:

"Ben hastaydım, ilaç kullanıyordum, çantamı aldıkları için ilaçlarımı alamadım, ilacımı istediğimde beni dövdüler. Aç ve susuz bir şekilde karakolda 2 gün kaldıktan sonra Meriç Nehri kenarına getirdiler. Bizi dövdükten sonra nehre attılar. Su seviyesi fazla yüksek olmadığı için Türkiye tarafına geçtik. Türk askeri geldi bizi yakaladı.

Bize çok iyi davrandı. Göç İdaresine getirildik,yemek verdiler, ihtiyaçlarımızı karşıladıklar. Darp edilenler tedavi edildi. Allah Türkiye'den razı olsun" dedi.

Kaynak: AA